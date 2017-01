Maurizia Paradiso ironizza sulla leucemia: "Vi piace la mia parrucca?"

13:03 - La leucemia la sta combattendo a colpi di ironia e sorrisi. Due mesi fa Maurizia Paradiso ha raccontato di essere malata e su Facebook aggiorna quotidianamente i fan che non l'hanno mai abbandonata. Sul social network posta foto in cui appare calva, con in testa un foulard e altre con la mascherina e la parrucca. Naturalmente bionda: "Vi piace? Ho scelto bene?", chiede la conduttrice.

"Con sta mascherina sembro un chirurgo plastico - scrive la Paradiso - Dovreste vedere in giro la gente come mi guarda strano... A questo punto io prendo il mio specchio da cipria e glielo metto davanti al loro faccione di bestia... Praticamente belli come dei cinghiali...". Insomma, Maurizia non ha mai perso la gioia di vivere e il suo carattere forte la sta aiutando in questo momento difficile.



Al suo fianco ci sono gli amici di sempre e altri, come Vladimir Luxuria, con la quale in passato c'è stata qualche discussione. "Maurizia mi ha sempre rimproverato di non essermi operata, quando ho saputo della malattia ho pensato a uno scherzo, ma sono andata a trovarla in ospedale e ho scoperto che purtroppo è tutto vero", ha raccontato sulle pagine di Novella 2000 l'ex parlamentare.