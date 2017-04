Mattino5: i segreti di bellezza dello stylist delle "star"

Nello studio di Mattino 5 ospite Rossano Ferretti, lo stylist delle "star", pronto a dare consigli utili sulle nuove tendenze dei capelli. L'ultima ad averci dato un taglio è stata la famosa cantante Katy Perry con un taglio da vero rock. Ma c'è chi non vuole rischiare troppo come Emma Stone e Alessia Marcuzzi che hanno optato per un taglio medio, lunghezza pari ma soprattuto capelli ondulati, uno stile romantico e sensuale. Per chi invece non ha intenzione di usare le forbici, allora un solo accorgimento: riga assolutamente in mezzo. Guarda il video in alto.