Mattino Cinque, la crisi di Cecilia Rodriguez al GF Vip divide pubblico e opinionisti

A "Mattino Cinque" si discute sul triangolo amoroso più chiacchierato del Grande Fratello Vip, tra Cecilia il suo fidanzato Francesco Monte e il ciclista Ignazio Moser. Cecilia Rodriguez in un confessionale ammette: “Non posso dimenticarmi che ci sono le telecamere qui dentro, devo chiarire prima fuori. Sto impazzendo – dice la ragazza – vorrei uscire dal mio corpo”. Gli ospiti in trasmissione si dividono tra chi afferma che il tradimento di Cecilia c’è ed è evidente, mentre altri sostengono che sia ancora in tempo per risolvere col suo compagno Francesco.



Enrica Bonaccorti in collegamento da Roma afferma: “Cecilia ha la sindrome da tournee, è confusa e sta soffrendo davvero”. Marco Balestri ribatte invece che “Moser usa la tecnica del volista, prima ha puntato le altre e ora si è fissato su di lei, ma ha voluto la bicicletta e ora pedala”. Divisi anche i coinquilini della casa che consigliano sia Cecilia che Ignazio su cosa fare. Corinne Clery dice a Cecilia: “Sei troppo pensierosa”, mentre Giulia De Lellis dice ad Ignazio: “Non ti sbilanciare troppo, non voglio sia tu a passare per quello che non sei”. Intanto crescono i dubbi di Cecilia che teme il confronto con Francesco: “Ho bisogno di liberarmi e di parlare, mi sento scorretta e sporca”. Il suo ragazzo entrerà nella casa più spiata d'Italia per avere un confronto diretto con lei e per risolvere la situazione.