Mattino Cinque, Francesco Monte e Cecilia Rodriguez si sono incontrati a Milano

A Mattino Cinque Valerio Palmieri rivela che Francesco Monte e Cecilia Rodriguez si sarebbero visti. I due ex – secondo quanto racconta il giornalista Palmieri - avrebbero avuto un lungo confronto durato 5 ore a Milano, nella casa dove hanno vissuto per tanto tempo insieme e al termine di questo confronto il bel Monte avrebbe preso i bagagli e se ne sarebbe andato a dormire in un residence. Cecilia avrebbe messo la parola fine in maniera definitiva alla loro storia. Le foto del loro addio in esclusiva saranno disponibili domani su "Chi". Intanto ora che Ignazio è fuori dalla casa del GfVip lui e Cecilia sono liberi di vivere la loro storia d’amore in libertà, e soprattutto senza telecamere.