Mattino cinque: Cambogia, Angelina Jolie mangia ragni e insetti con i figli

Angelina Jolie torna a far parlare di sè per la prima volta dopo il divorzio da Brad Pitt. L'attrice, in Cambogia per la presentazione del film "First They Killed My Father", è in cucina con i figli alle prese con ragni, grilli e scorpioni: nei paesi orientali sono alimenti all'ordine del giorno, in Occidente invece sono considerati il cibo del futuro.