Nello studio di Mattino5 l'opinionista Vladimir Luxuria, in collegamento con Federica Panicucci, rivela alcuni retroscena su Raz Degan e il motivo della sua vittoria al reality "L'Isola dei Famosi": "Ha vinto lo spirito dell'indipendentista, quello che non cerca compromessi e vuole fare tutto da solo, ha vinto perché rappresenta un spirito fricchettone e quella fetta di pubblico che guarda l'isola con la puzza sotto al naso. Ha saputo raccontarsi ed ha risvegliato anche l'ormone delle donne ultra-cinquantenni". Guarda il video in alto.