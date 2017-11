Mattia Marciano, il dentista napoletano nuovo tronista per "Uomini e Donne"

Un nuovo tronista in arrivo a "Uomini e Donne". Si tratta di Mattia Marciano, neo "assunto" alla corte di Maria De Filippi nel programma, come anticipato sulle pagine del settimanale Chi. Ex corteggiatore rifiutato di Desirée Popper nella scorsa edizione, fa il dentista e la redazione crede fortemente in lui...