Matthew Perry, su un possibile revival di "Friends": "Sarebbe un incubo"

Con il ritorno di Will & Grace e altre serie celebri degli anni 90, in molti si sono convinti che fosse giunto anche il momento di rivedere insieme Chandler (Matthew Perry), Rachel Green (Jennifer Aniston), Ross Geller (David Schwimmer) e sua sorella Monica (Courteney Cox), Joey Tribbiani (Matt LeBlanc) e Phoebe Buffay (Lisa Kudrow).



Sono passati oltre 10 anni dalla messa in onda dell'ultimo episodio e a quanto pare i primi a non volere una reunion sono proprio gli attori. In passato, l'unico che si era mostrato possibilista in merito a una reunion era stato Matt Le Blanc. Nell'intervista Matthew Perry ha dichiarato: "Ho un incubo ricorrente - non sto scherzando. Quando mi addormento, ho quest'incubo in cui rifacciamo Friends ma a nessuno importa. Facciamo l'intera serie, torniamo in onda e a nessuno interessa. Quindi se qualcuno mi chiederà di rifare Friends, io dirò di no. Il fatto è: la serie ha avuto un finale così importante. Non potremmo batterlo. Allora perché dovremmo farlo di nuovo?"