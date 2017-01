Matthew Perry, dopo il no alla reunion di "Friends" torna in tv: sarà Ted Kennedy

Matthew Perry ha ottenuto il ruolo di Ted Kennedy nella miniserie "The Kennedys: After Camelot" , sequel di "The Kennedys", andata in onda nel 2011 e premiata con quattro Emmy . Sarà protagonista del drama in 4 puntate a fianco di Katie Holmes , che riprenderà il ruolo di Jackie Kennedy. Il debutto in tv è previsto per la primavera 2017. L'attore è stato il grande assente alla storica reunion di "Friends" nello show Nbc di febbraio .

Le riprese della mini serie, basato sul bestseller di J. Randy Taraborrelli" After Camelot: A Personal History of the Kennedy Family 1968 to the Present", inizieranno a maggio a Toronto, in Canada. L'ex signora Cruise ha deciso di vestire ancora una volta i panni di Jackie Kennedy Onassis, come accaduto nelle otto puntate della serie originale. "After Camelot" sarà ambientata negli anni immediatamente successivi agli omicidi di Jack e Bobby e vedrà il giovane Ted Kennedy alle prese con una vita pubblica e privata difficile da gestire, tra le ambizioni politiche della famiglia e un vuoto pesante da riempire.