5 gennaio 2015 Matteo Branciamore e Benedetta Mazza, un amore fatto di... carne Va a gonfie vele tra l'ex Cesarone e la formosa modella, che delle sue curve va orgogliosa: " A Matteo piace la carne..." dice in un'intervista

10:41 - Amore a gonfie vele... "anima e corpo" per Matteo Branciamore e Benedetta Mazza. Tra alti e bassi, crisi e tensioni, superate, l'ex Cesarone e l'ex Professoressa dell'Eredità tutta curve continuano la loro love story. Che a quanto afferma la "formosa" modella in un'intervista si avvale anche del fattore... carne.

"Io sono fidanzata con Matteo... Branciamore... e penso che lui apprezzi la carne" dice a Paola Perego la bella Benedetta interrogata sulle sue forme curvy: "Ci sono problemi nei rapporti sentimentali con qualche chilo in più?" le chiede la conduttrice. Ma non ci sono dubbi, la splendida ex Professoressa ne va molto orgogliosa e il suo bel Matteo sembra apprezzare allo stesso modo. La loro relazione si era incrinata qualche anno fa, poi era continuata tra alti e bassi. Adesso però i due sembrano avere ritrovato insieme un equilibrio sentimentale e di coppia e su Instagram postano i loro scatti del Capodanno trascorso insieme. Per loro il 2015 è iniziato all'insegna dell'amore.