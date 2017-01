12 novembre 2014 Matteo Becucci racconta l'amore incondizionato con "Mery" Su Tgcom24 in anteprima il video del nuovo singolo del vincitore di "X Factor 2009" e protagonista di "Tale e Quale Show" Tweet google 0 Invia ad un amico

10:32 - Nuovo singolo per Matteo Becucci che pubblica “Mery”, canzone che anticipa l'uscita dell'album prevista per l'inizio di dicembre. In stile pop con sonorità anni 70 riviste in chiave attuale, “Mery” è un ritratto cantautorale di una gattara di provincia che personifica un amore incodizionato, che si riversa e salva chi viene emarginato e abbandonato a se stesso. Tgcom24 presenta in anteprima il video.

Vincitore della seconda edizione di “X Factor Italia” nel 2009, recentemente Becucci è stato protagonista della trasmissione “Tale e Quale Show”, e ora torna a far sentire la sua voce da musicista a tutto tondo con un nuovo progetto musicale dimostrando una personalità canora poliedrica, che spazia tra brani dall'anima jazz, pop, swing e rock.