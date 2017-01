Matt LeBlanc, la star di "Friends" al volante di "Top Gear"

Dopo l'allontanamento dello storico presentatore Jeremy Clarkson, "Top Gear" è pronto a rimettersi in carreggiata con Matt LeBlanc. L'attore, celebre per il ruolo in "Friends", condurrà infatti lo show della Bbc dedicato ai motori al fianco di Chris Evans. "Come appassionato di auto sono onorato e eccitato di fare parte del nuovo capitolo di questo show" ha dichiarato LeBlanc, che in passato era già stato ospite nel programma come special guest.