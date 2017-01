Matrix, torna l'approfondimento giornalistico di Canale 5: Porro e Chiambretti alla guida

Al suo debutto sulla rete ammiraglia di Mediaset, Nicola Porro tratterà, per due serate a settimana, temi legati all’economia, alla politica e alla società con il suo stile irrituale e politicamente scorretto: graffiante ma pacato, che non sente il bisogno di alzare la voce.



Il venerdì Piero Chiambretti porterà in dote l’irriverente capacità di trasformare un’intervista in un vero e proprio show. L’attualità verrà trattata con la leggerezza e l’ironia che caratterizzano il suo stile di conduzione. Sarcastico e pungente, vivrà la sfida di una contaminazione con il mondo delle news.



Lo studio di Matrix, completamente rinnovato, vestirà un look più minimalista per la conduzione di Nicola Porro. Si trasformerà in un palcoscenico televisivo di grande impatto per accogliere Chiambretti e i suoi ospiti. Matrix torna, quindi, il 21 settembre con Nicola Porro e, dal 7 ottobre, con Piero Chiambretti, in seconda serata su Canale 5.