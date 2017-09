Matrix: Gianluca Vacchi ospite in studio racconta la sua vita da dj

È l’uomo da 11 milioni di follower su Instagram, il re dei balletti social, il simbolo della mondanità italiana. Gianluca Vacchi è per molti un modello da raggiungere e durante il suo intervento a Matrix ha parlato di quell'hobby per il quale è tanto seguito: la musica. Dedica il 60% della propria vita alla figura del dj, animando le serate dei tantissimi giovani che lo seguono e lo fanno per il suo carisma, per il suo modo di fare in grado di monopolizzare l'attenzione. Un ragazzo nel corpo di un cinquantenne ed è forse questo a garantirgli la simpatia dei ragazzi. Vacchi però non è completamente devoto alla musica. C'è anche la sua bellissima fidanzata, la colombiana Ariadna Gutierrez. "Vado a Miami e mi godo la vita da single" racconta ricordando il loro primo incontro. "Mi giro e c’è questa meraviglia, aveva gli occhiali e un cappello di paglia e da lì non sono più stato single".