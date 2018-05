Matrimonio in diretta a Pomeriggio Cinque, Ruggero Freddi si sposa e Vladimir Luxuria celebra le nozze

L’ex pornodivo e ora professore della Sapienza, Ruggero Freddi, si è sposato con il compagno Gustavo. Il matrimonio è stato trasmesso in diretta a Pomeriggio Cinque. Tra gli ospiti Morena Funari, Malena e anche Francesco Nozzolino. Le nozze sono state officiate da Vladimir Luxuria, che per l’occasione ha indossato un collier color arcobaleno. Vladimir ha coronato il sogno di questa coppia che convive da più di 12 anni.



Prima di pronunciare il fatidico sì, Ruggero aveva commentato: "Sono emozionato, voglio sposarmi, lui sarà bellissimo come sempre in uno smoking classico. Davvero non vedo l’ora di vederlo apparire" – e ha urlato - lo sposo!”. Il professore e il suo compagno poi si sono scambiati le promesse nuziali in diretta.