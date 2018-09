Matrimonio Ferragnez: è costato un milione di euro ma ne ha fruttati venti

Sono davvero cifre da capogiro quelle che ruotano attorno al matrimonio social di Chiara Ferragni e Fedez. A Mattino Cinque hanno fatto due conti ed è emerso che le nozze più seguite dell’anno (e non solo) sono costate agli sposi un milione di euro, ma ne hanno fruttati ben venti. Questo in termini di valore commerciale grazie alle decine di inserzioni pubblicitarie e l’enorme pubblico del lieto evento che si è tenuto il primo settembre a Noto, in provincia di Siracusa. Se in Sicilia infatti erano presenti “solo” 150 invitati, gli occhi che hanno visto in diretta il fatidico sì tra la nota influencer e il rapper, i brindisi o il Luna park targato Ferragnez sono stati molti di più.



I due vantano infatti ben 21 milioni di followers in tutto e le dirette Instagram durante le nozze hanno toccato il picco di 3,5 milioni di visualizzazioni al momento delle promesse pronunciate da Fedez. In tutto però i video postati dalla coppia più social d’Italia sono stati visti da oltre 15 milioni di persone. Impressionanti anche i numeri delle decorazioni scelte per il ristorante: 23 km di lucine hanno illuminato la sala del ricevimento.