Matilde Brandi: "Ho detto no ai reality, voglio tornare a fare il varietà"

E' una bellissima ragazza di 46 anni, Matilde Brandi . Sempre biondissima, non ha perso il sorriso che illumina il volto. La showgirl , mamma delle gemelle di 10 anni Sofia e Aurora , torna in veste di modella. Lo fa per Mara Desideri , e a Tgcom24 racconta la sua voglia di lavorare in tv: "In passato ho detto a dei reality perché le bambine erano molto piccole, oggi farei l'Isola dei Famosi. Ma il grande sogno resta il varietà".

Matilde, ti ritoviamo nei panni di modella a 46 anni, com'è?

Molto divertente. L'ho fatto spesso in passato. Ma stavolta, con Mara Desideri, mi sono sentita molto coccolata. Intanto perché è una linea per donne sprint, di mezza età, come me. E poi perché abbiamo scattato a Napoli, una città meravigliosa, con gente calorosa e buon cibo.

L'impressione è che da quando sei diventata mamma tu voglia fare solo quello, è davvero così?

Tutti lo pensano, ma da quando sono mamma in realtà non mi sono mai fermata. Ho fatto tanto teatro e tv...

Che mamma sei?

Molto attenta, anche se mi sento una terza sorella delle mie due gemelle. Quando mi arrabbio non ce n'è per nessuno... poi torno tenera e bambina... ci trucchiamo, camminiamo sui tacchi, facciamo le sfilate...



Ti piacerebbe tornare in tv con un progetto?

Certo. la verità è che non c'è più il varietà, che poi è quello che so fare. Purtroppo non c'è più spazio. Ad esempio anche Lorella Cuccarini e Heather Parisi si riuniscono, ma fanno un altro talent. Io vorrei vedere loro e ninet'altro.

Come è cambiata la tv, tu che l'hai fatta negli anni del "Bagaglino e "Torno Sabato"?

Mi piace sottolineare che la tv è bella tutta. Non esistono i programmi spazzatura, però non diamo troppo spazio solo a quelli che litigano. Io ho studiato canto, recitazione e dizione. Oggi prima fai un reality e diventi famoso e poi studi. Mi piacciono i reality, li guardo, ma diamo spazio anche al varietà. Carlo Conti è l'unico che lo fa ancora e in chiave moderna.

Ti hanno proposto di fare qualche reality?

In passato sì, è ho detto di no. La prima edizione di Pechino Express, ad esempio. E uno sul circo di Barbara d'Urso. Le bambine erano troppo piccole e non me la sono sentita, non volevo andare in video e piangere. Un reality comunque oggi lo farei, anche l'Isola dei Famosi. Mi piacerebbe mettermi in gioco, nel bene e nel male sarei me stessa.

Adesso cosa stai facendo?

Ho una scuola di danza, sono la direttrice artistica, con sei insegnanti e 150 bambine e famiglie. E' un lavoro molto impegnativo. Presto invece torno a teatro con Manlio Dovì, con "Spettacoloso", a Palermo.

Sei in splendida forma, c'è un segreto?

Sono una di quelle donne che sta attenta all'alimentazione per una questione di salute. Ma la mia vera fortuna è che ho cominciato a studiare danza a 8 anni e il muscolo ha una memoria storica. Mi alleno tutti i giorni, anche un'ora... Mangio qualsiasi cosa, non rinuncio mai al salato. Posso però vivere senza dolci...