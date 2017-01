Massimo Ranieri, l'ex compagna: "Gli fu impedito di vedere sua figlia"

12:58 - Il salotto di "Domenica Live" ha ospitato in esclusiva Franchina Sebastiani, l'ex compagna di Massimo Ranieri, che ha scelto di ripercorrere la sua storia d'amore con il cantante. Dalla relazione nacque Cristiana ma all'epoca Ranieri aveva solo 19 anni e i produttori lo allontanarono dalla figlia: "Lui chiese più volte di incontrarla, ma glielo impedirono perché erano preoccupati per la sua carriera".

"Ha sempre fatto il suo dovere, mi disse che non mi avrebbe mai abbandonato. Sono stati i suoi produttori che lo hanno allontanato, mentre lui più volte aveva chiesto di vedere la bambina. Ma il destino ci ha separati. In quegli anni la cosa che mi importava di più era che la riconoscesse, perché essere figli di nessuno è la povertà più grande".

Sin dall'inizio Ranieri non fece mai mancare niente alla suo primogenita, ma padre e figlia si incontrarono in tv solo nel 2007, durante il suo show "Tutte donne tranne me". "E' stato bellissimo - ha ricordato Franchina - Ho invaso lo studio con le mie lacrime. Cristiana non ci credeva, lei ha sofferto tanto e mi dispiace perché è stato a causa dei nostri sbagli. Adesso sa che le vogliamo bene".



Nonostante le vicissitudini, in tutti questi anni Franchina non ha mai smesso di amare il suo Giovanni (il vero nome di Masssimo Ranieri) :"Provo per il padre di mia figlia un amore smisurato, forse perché è stato interrotto. Dopo 46 anni ancora lo amo, non mi vergogno affatto di dirlo. L'amore è il sentimento più puro, quello per lui è amore vero".