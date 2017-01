Massimo Dapporto, il 'baffetto' della fiction festeggia 70 anni

Figlio del grande attore comico Carlo Dapporto, Massimo ha cercato di distanziarsi artisticamente dalla figura paterna. "A me piace far ridere, ma mi sono nascosto per tanti anni perché, avendo un genitore comico, mi ero ritagliato la parte del drammatico" aveva ammesso qualche anno fa.



Sono stati però questi ruoli a farlo conoscere al grande pubblico. Il successo per lui arrivò infatti nel 1993 grazie alla fortunata serie "Amico mio", ambientata in un ospedale pediatrico, in cui interpretò il Dottor Paolo Magri.



Qualche anno più tardi, nel 1997, un altro ruolo lo consacrò al grande pubblico: Don Marco in "Un prete tra noi". Dapporto conquistò i telespettatori grazie alla commuovente interpretazione di un sacerdote che diventa il cappellano del carcere di Rebibbia. Dalla serie nacque anche lo spin-off "Casa famiglia", in cui il suo personaggio lascia l'incarico in carcere per dirigere una casa famiglia.