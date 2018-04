Massimo Ciavarro e il sesso: "Ho deposto le armi"

A sessant’anni Massimo Ciavarro "ha deposto le armi". A dichiararlo è lo stesso attore e sex symbol ospite del Maurizio Costanzo Show durante una conversazione che ha come tema il "sesso alla terza età". "È un po’ come parlare del sesso degli angeli, ma poi basta con questo discorso", dice Ciavarro che poi racconta della sua liaison con Moana Pozzi. "Questa cosa di Moana Pozzi è uscita fuori perché lei scrisse un libro nel quale dava le votazioni agli uomini con cui era stata e a me diede un sei meno meno", spiega l’attore che all’epoca era compagno alla scuola di recitazione con la donna che poi è diventata un’icona del porno. "Una sera eravamo a cena a Trastevere e mi invitò a casa sua, quando poi mi rivelò di chi era quell’appartamento mi sono un po’ imbarazzato", prova a giustificarsi Ciavarro tra le battute dei presenti.