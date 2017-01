Massimo Boldi: "Tornerei subito a girare un film con Christian De Sica"

Dopo Christian De Sica a Verissimo tocca a Massimo Boldi dire la sua sulla ormai ex coppia. "Visto che, dopo tanti anni, il pubblico vorrebbe ancora rivederci lavorare insieme, tornerei subito a girare un film con Christian. Non sarebbe, come dice lui, una minestra riscaldata", ha detto il comico a Silvia Toffanin nella puntata in onda sabato 31 ottobre alle 16.10 su Canale 5.