Massimo Boldi, le foto del passato sexy della ex Loredana De Nardis

In un'intervista al Corriere della Sera del 28 aprile, Massimo Boldi aveva dichiarato la fine della sua storia d'amore con la De Nardis, dopo averla vista in alcuni atteggiamenti intimi con un altro uomo. Ora emergono, grazie agli scatti pubblicati da "Spy", alcuni dettagli sulla carriera nel mondo della notte della donna su cui Boldi era sempre stato vago ma di cui, nell'ambiente, erano in tanti a sapere.



Secondo le ricostruzioni, Loredana De Nardis si esibiva con il nome d'arte di Laura Del Sol in locali romani che gravitavano intorno a Riccardo Schicchi, scomparso imprenditore del mondo del porno. "Se era una spogliarellista lo scopro ora" aveva detto Cipollino al Corriere. "So che ballava nelle discoteche, ho immaginato fosse più che una cubista. Sapevo, non sapevo, preferivo non sapere" ha confessato. "Importava solo che ci volessimo bene. Nel 2007 le ho proprosto io di fare l'attrice: un po' il suo lavoro mi imbarazzava". E proprio a quell'anno risalgono gli scatti inediti sulla De Nardis, in un locale che si chiamava "Viva Las Vegas".



La prima uscita pubblica dei due era stata alla presentazione di "Christmas in love", racconta ancora "Spy", e scatenò commenti non del tutto favorevoli specie tra le figlie di Boldi. A dare loro fastidio era la giovane età e l'avvenenza della donna che tra l'altro era sposata con una figlia piccola e non ha mai lasciato la famiglia per lui. La relazione è durata circa 14 anni, anche se lei al momento del polverone seguito alle foto del "tradimento" aveva dichiarato che con il re dei Cinepattoni la relazione era finita molto prima.



Boldi, di recente, è stato paparazzato insieme al'ex gieffina Veronica Rega, con cui ha trascorso una serata a cena tra effusioni e sguardi teneri. Se il comico abbia già smaltito la delusione amorosa non è dato sapersi, lei però alla fine dell'incontro aveva detto: "Lo rivedrò? Chissà...".