Massimiliano Caroletti a Domenica Live: "Hanno minacciato di morte mia figlia di 9 anni"

Non si placa il caso canna-gate che si è abbattuto sull’Isola dei famosi dopo la denuncia in diretta di Eva Henger che ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana in Honduras. Se ne continua a parlare nel salotto di Domenica Live dove interviene in diretta il marito della showgirl, Massimo Caroletti, che difende la moglie e rivela alcuni retroscena: "Mia figlia di nove anni è stata minacciata di morte e anche mia madre è stata minacciata sui social. Io devo tutelarmi".



L’ex produttore ammette però di non aver totalmente condiviso le uscite della moglie: "Io non avrei fatto quello che ha fatto Eva. Tra un mese, il tempo di poter sviscerare tutto questo, mi chiederete scusa. Stiamo facendo delle indagini". Poi la risposta a Monte che tramite i social ha pubblicato un comunicato per chiarire la sua posizione sulla vicenda: "Probabilmente mia moglie ha il pelo di cinghiale sullo stomaco ma lui non ha le palle di stare qua davanti a me".