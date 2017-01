Mary Segneri, l'ex gieffina si racconta: "Ecco come ho perso 62 chili"

"All'inizio ho dovuto far ripartire il mio motore. Facevo lunghe passeggiate, evitavo l'ascensore e ho iniziato a perdere peso. Ma in poco tempo ho ripreso 18 chili e mi sono rimessa a mangiare schifezze" ha continuato "Poi ho iniziato a seguire la dieta mediterranea, in cui è fondamentale la verdura. La cosa importante è che sono cambiata di testa, ora se non mangio in modo salutare non mi sento bene".



La salute non passa solo dalla tavola, ma anche da un'attività fisica regolare e "anche se non sono una fanatica del fitness vado in palestra due volte a settimana. Pratico sport per la salute, faccio ciò che mi piace e quindi nessun esercizio mi annoia. Dopo l'allenamento non vado certo a mangiare la pizza, ma punto su cibi sani".



I chili in più sono ormai un ricordo, ma hanno lascito il segno sul suo corpo. "Voglio ricordare che, per quanta palestra una possa fare, le smagliature rimangono. Non andrò mai dal chirurgo per farmele togliere perché ogni smagliatura è una conquista per me".