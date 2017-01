Mary Patti: "Dopo Non è la Rai sono diventata una psicoterapeuta"

Era una delle ragazze più famose di "Non è la Rai", il programma cult tornato in replica su Mediaset Extra. Ai tempi Mary Patti aveva 20 anni, cantava e ballava con Ambra. "Mi affidarono un gioco in cui si doveva indovinare il nome di mia mamma - racconta a DiPiù - che ebbe un grande successo, ma il mio chiodo fisso era laurearmi in psicologia, mi offrirono di fare la velina e rifiutai". Oggi ha 44 anni, è una psicoterapeuta e ha un figlio di 9 anni.