Martufello confessa: "Sono rinato dopo aver rischiato di morire"

"Ho fatto un bruttissimo incidente in moto l'estate scorsa e sono vivo per miracolo", così inizia a raccontarsi Martufello, nome d'arte di Fabrizio Maturani, in un'intervista a Diva e Donna. L'attore, diventato famoso negli anni 80 con la compagnia del "Bagaglino", ha lavorato con grandi dello spettacolo come Lionello e Gullotta. Oggi è protagonista della parodia politica "50 fumature di Renzi", firmato da Pier Francesco Pingitore.