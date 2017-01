Martina Pascutti e Patrick Ray Pugliese, nuova vita da genitori

Martina e Patrik hanno infatti cambiato totalmente vita. Hanno trovato l'amore nella famosa Casa e sono diventati genitori. Sui social appaiono felici e innamorati: in vacanza al mare o in città, la coppia è super affiatata. In una recente intervista Martina ha dichiarato: "La mia vita senza mio figlio non avrebbe più senso". Su Instagram invece fa notare come il bimbo di quasi due anni somigli al papà: "Quali dei 2 è Patrick secondo voi? Pure la forma della testa è identica!! Non ho creato un Leone, ma un CLONE".