Martina Colombari a Verissimo: "Voglio un altro figlio e penso anche all'affido"

Martina Colombari si racconta a cuore aperto a Silvia Toffanin . Ospite di " Verissimo ", sabato 12 dicembre, alle 16.30, su Canale 5, la showgirl svela la sua voglia di maternità, nonostante i 40 anni: "Proverò a dare un fratellino o una sorellina ad Achille ancora per qualche annetto, dopo di che, potrò pensare se non all'adozione, all'affido", dice la moglie di Billy Costacurta , desiderosa di allargare la famiglia.

Martina Colombari vuole un altro figlio e a "Verissimo" svela di star pensando anche all'adozione o all'affido: "Sto frequentando una casa famiglia e mi sto rendendo conto, sempre di più, di quanto sono fortunata", ha spiegato l'ex Miss Italia, felicemente sposata con l'ex calciatore del Milan.



"Siamo insieme da quasi vent'anni. Se non stessi più con Billy non starei con nessuno", ha rivelato la Colombari, definendosi "all'antica e bacchettona". "Non fanno per me le famiglie allargate in cui ci si ritrova tutti a pranzo con nuove mogli e nuovi mariti", ha detto.