Martin Scorsese torna a lavorare per la tv, in Italia girerà "The Caesars"

Martin Scorsese tornerà a occuparsi di televisione dopo "Boardwalk Empire - L'impero del crimine" e "Vinyl" e lo farà per raccontare una sua vecchia passione: l'antica Roma. Il regista lavorerà a "The Caesars" , serie tv incentrata sui primi governatori di Roma, partendo dall’ascesa al potere di Giulio Cesare. Il regista collaborerà con Michael Hirst, sceneggiatore de "I Tudors" e Vikings". Scorsese arriverà nella Capitale nel 2019 per iniziare le riprese.

A quanto pare l’episodio pilota è già stato scritto, insieme alle linee generali della prima stagione, ma l’obiettivo è quello di creare una serie che duri più anni. La messa in onda della serie è prevista per il 2020.



"Scorsese è totalmente appassionato di storia romana - ha detto Hirst al Guardian - e ha cercato per anni di realizzare un film o una serie tv su questo". Lo sceneggiatore è anche entrato nello specifico della trama, aggiungendo: "Nei film di solito è un uomo di mezza età, in lotta con le complessità della politica. È un personaggio incredibilmente interessante e ambizioso fin da quando era più giovane. Diversi Cesari giunsero al potere in giovane età e non lo abbiamo mai visto sullo schermo. Tratterà dell'energia, della vitalità, dell'eccesso di una giovane cultura che viene guidata da personaggi non maturi. C'è qualcosa di stupefacente nella transizione dall'essere un regno relativamente piccolo al diventare una potenza mondiale al'interno di un periodo di tempo relativamente breve. Ciò non sarebbe potuto accadere se il governo fosse stato in mano a politici stanchi e vecchi e a guerrieri scialbi".