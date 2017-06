Martin Castrogiovanni sul palco con Ale e Franz

Apertura in grande stile per Ale e Franz, che, dopo otto anni, tornano su Italia 1 con "Buona la prima", il primo show televisivo senza copione.

Grande in tutti i sensi, appunto, perché tra gli ospiti presenti nella prima puntata andata in onda nella serata del 14 giugno c'era anche il rugbista Martín Leandro Castrogiovanni.

La mole del "gigante buono" ha permesso al duo comico, affiancato come da tradizione da Katia Follesa, Alessandro Betti più l'inedita presenza di Enzo Paci, di fare un buon numero di battute "sopra le righe" senza rischiare l'osso del collo.