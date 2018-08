Mark Hamill, Luke Skywalker diventa un cavaliere templare in una serie tv

Mark Hamill si prepara ad essere protagonista anche in televisione. Il mitico Luke Skywalker di "Star Wars" è entrato nel cast della seconda stagione di "Knightfall" , serie tv targata History Channel , di stampo medioevale. L'attore interpreterà un Cavaliere Templare veterano delle Crociate che è riuscito a sopravvivere per 10 anni nella Terra Santa e avrà il compito di addestrare i nuovi iniziati all'ordine.

"Knightfall" racconta la storia vera della caduta, della persecuzione e della morte sul rogo dei Cavalieri Templari, uno dei primi e più noti ordini religiosi cavallereschi cristiani medievali.



La seconda stagione della serie non ha ancora una data di messa in onda, ma si sa che è stato scelto un nuovo sceneggiatore, Aaron Helbing che ha lavorato già a "The Flash". Interessante notare, che nella stessa serie è stato protagonista di diverse puntate anche lo stesso Hamill (nel ruolo di Trickster è apparso nella terza stagione).



L'attore sul suo profilo Twitter si è detto eccitato dall’idea di unirsi al cast per una nuova avventura epica e anche di lavorare con Tom Cullen (conosciuto per "Downton Abbey"), già protagonista nella prima stagione.