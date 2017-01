Mario Biondi, concerto di Natale su Italia 1

13:40 - Si racconterà e presenterà il nuovo cd "A very special Mario Christmas" in uno speciale da non perdere. Giovedì 25 dicembre alle 23.20 su Italia 1 Mario Biondi sarà il protagonista di "Fronte del palco - Speciale concerto di Natale". Condotto da Simone Annicchiarico, l'appuntamento con una delle più belle voci italiane andrà in onda in contemporanea su Radio Italia e R101­ in streaming sui siti radioitalia.it e r101.it.

L'artista, dopo aver risposto alle domande degli ascoltatori di Radio Italia e R101 veicolate dalle speaker Manola Moslehi e Chiara Tortorella, in diretta dalle rispettive postazioni radiofoniche, si sposta sul palco per dare vita ad un magico concerto natalizio. In scaletta "Santa Claus is coming to town", "Driving home for Christmas" , "White Christmas", "My Christmas baby", "Happy Xmas - War is over", "Last Christmas", "Shine on", "La voglia, la pazzia, l'idea", "I giardini che nessuno sa - Renato Zero", "Prendila Così - Barbarossa".