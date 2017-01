Mario Balotelli e Raffaella Fico felici con Pia

15:53 - Le telecamere di Verissimo, il talk condotto da Silvia Toffanin in onda ogni sabato alle 16.30 su Canale 5, hanno sorpreso Mario Balotelli a Liverpool, dove il campione gioca, con Raffaella Fico e la loro figlioletta Pia. Nel video che verrà proposto in esclusiva, Mario si è mostrato sorridente e gentile nel ruolo di papà e ha raccontato che sta vivendo un periodo di serenità.

Quando gli viene chiesto se stia seguendo in tv "L'Isola dei famosi", dove è naufragata la sua ex fidanzata Fanny Neguesha, abbozza un sorriso e preferisce non commentare. Felice anche Raffaella Fico che definisce Mario 'il capo famiglia'.



Ospiti del salotto di Silvia Toffanin anche il fenomeno mondiale Violetta (Martina Stoessel), Suor Cristina, Belen Rodriguez, Giulia Michelini e Corrado Tedeschi. Infine, sarà in studio l’attrice Maribel Ripoll che, nella soap Il Segreto, interpreta la pettegola Dolores.



"Verissimo" è anche sul web. Su www.verissimo.mediaset.it contributi inediti e le imperdibili immagini di backstage delle puntate.