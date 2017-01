Marina La Rosa riappare... trasparente

Canottiera bianca, senza reggiseno, piedi scalzi. Riecco Marina La Rosa , la " gatta morta " del " Grande Fratello 1 ". Anche se sono passati 15 anni dal reality che l'ha fatta conoscere al grande pubblico, la bella siciliana non ha perso la voglia di sedurre. Eccola infatti in spiaggia a Fregene durante una passeggiata solitaria con una mise casual ma sexy . All'obiettivo dei paparazzi non sfuggono infatti le trasparenze...

Marina adesso ha 38 anni, studia recitazione, e da tempo non appare in televisione. Nel frattempo si è sposata con l'avvocato Guido Bellitti, dal quale ha avuto due figli: Andrea e Gabriele. La Rosa si dedica quasi esclusivamente alla famiglia, ma quando appare in pubblico non delude mai i fan.