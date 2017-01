Marina La Rosa, la 'gattamorta' intriga Rocco

14:02 - Nella prima edizione del Grande Fratello la 'gattamorta' Marina La Rosa fece girare la testa ai maschietti con il suo fisico da bambolina e l'atteggiamento da femme fatale. Ospite della prima puntata del 'Maurizio Costanzo Show' l'ex gieffina non ha rinunciato al dettaglio provocante, che ha intrigato Rocco Siffredi: "E' una scarpa fetish, l'ho notata subito: il tacco, la pelle e le unghie bene in vista".

"Puntavo a fare un provino con te ma ho sentito che hai cambiato un po' direzione" ha ribattuto Marina, che ora è moglie e mamma di due bambini. D'altra parte l'occhio clinico di Siffredi aveva individuato il potenziale già molti anni fa, quando chiese di lei dopo la sua eliminazione dal reality.



Dopo alcuni scatti sexy e qualche apparizione in tv, l'ex gieffina si è dedica a tutt'altro. Ha intrapreso gli studi in psicologia e maturando ha recuperato anche il rapporto con il padre. "I miei si separarono quando avevo tre o quattro anni. Io l'ho vissuta molto male e nell'adolescenza ho sofferto di attacchi di panico. Aspettavo il giorno del mio compleanno solo per ricevere la sua chiamata. Crescendo ho accettato il fatto che alcune persone non sanno fare i genitori, una volta che l'ho capito ho recuperato il rapporto".

Ospiti della prima puntata anche Sabrina Ferilli con il papà, Maria De Filippi, Mara Venier, Rocco Siffredi e la moglie Rosa, le vedove di Gianfranco Funari, Corrado e Nino Manfredi e Enzo Iacchetti.