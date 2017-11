Mariana Rodriguez e Simone Susinna allo scoperto, coccole e dediche social

Sono partiti un po' in sordina, ma la faccenda sembra farsi seria tra Mariana Rodriguez e Simone Susinna. L'ex gieffina venezuelana e il modello dell'Isola dei Famosi hanno iniziato le loro vacanze d'amore tra le cascate del Costa Rica, prima di spostarsi sui lidi italiani. In mezzo alla foresta, sugli scogli della Sardegna o tra le viuzze della Puglia... ogni posto va bene per scambiarsi abbracci e tenerezze.