Mariah Carey nel cast di "Empire"... E in attesa delle nozze lei si compra uno yacht

Mariah Carey parteciperà come guest star alla terza stagione di Empire. Le voci si rincorrevano da tempo e adesso è arrivata la conferma direttamente da Fox: la cantante apparirà nella terza stagione, nell'episodio che andrà in onda negli USA mercoledì 5 ottobre 2016.

Dana Walden, vice presidente del network, ha commentato la sua scelta: "Ci siamo incontrate qualche volta in occasione di eventi e non ha mai fatto mistero della sua passione per lo show. La Empire è una casa discografica, gli artisti entrano ed escono, e Mariah interpreterà una musicista sotto contratto con l'etichetta". La popstar sarà Kitty, diva del pop che collaborerà con Jamal Lyon (Jussie Smollett) per dar vita ad una hit esplosiva. Non tutto andrà come previsto però... Mariah, che sposerà presto il milionario australiano James Packer, aveva più volte dichiarato di voler entrare nel mondo dei Lyon. E adesso pare che tutto sia pronto perché il suo desiderio diventi realtà Intanto la bella popstar si è comprata un "Capri" da 192 piedi con un equipaggio di ben 16 persone che include uno chef personale, palestra, due bar e una jacuzzi. Costo di mantenimento della barca, circa 340mila dollari a settimana.