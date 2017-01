Maria Monsè, audaci trasparenze alla festa per il suo compleanno

Maria Monsè ha festeggiato i suoi 42 anni con un party in stile "Grande Gatsby", in cui ha sfoggiato due abiti lunghi e una buona dose di... trasparenze. Al party in suo onore, organizzato a Roma, la showgirl, ex "Non è la Rai", ha sfoggiato prima un abito bianco con scollatura profonda, poi un vestito argento che lasciava intravedere il gluteo sinistro. Alla festa presenti anche tanti vip, da Lando Buzzanca all'ex "Grande Fratello" Roberta Beta.