Maria Mazza, la "dottoressa" di Avanti un altro mamma sexy in bikini

Il "Settimanale Nuovo" ha pizzicato la famigliola sul litorale laziale di Fregene: Maria passeggia accanto ad Amedeo che si porta in braccio la bimba, la imbocca, la accarezza, la guarda in adorazione.



I tre sono l'immagine della famiglia perfetta: lei, 39enne con il fisico di una ragazzina e il decolleté già noto per la "prorompente" presenza in "Avanti un altro!"; lui, 29enne napoletano proprietario di ristoranti; e la piccolina, Sveva, nata il 26 giugno 2014. I due si godono la paternità, e la maternità, in riva al mare, e hanno occhi soltanto per la loro Sveva. "Non credevo di avere un grande senso materno - racconta Maria -. E mai ho pensato che, prima o poi, sarei diventata mamma. Ora invece è arrivata lei e tutto è bellissimo".



E così, adesso la sua nuova vita è tutta per Sveva. Con Maria che è diventata "scrupolosissima e attenta: compro prodotti bio e Sveva mangia solo quello che cucino io. La cambio, gioco con lei, le canto la ninna nanna. Non voglio tate né baby-sitter: sta soltanto con me, con il suo papà o con mia madre".



Tenerissimo è anche papà Amedeo, di dieci anni più giovane della sua dolce metà. "Mi aiuta, la cambia, la fa riaddormentare. E loro due sono innamoratissimi l'uno dell'altra. Appena ha saputo che era una femmina, Amedeo ha pensato subito alla gelosia che proverà quando crescerà".



E sul suo rapporto con il patron di "Avanti un altro" Paolo Bonolis svela: "Lui è assolutamente divertente, simpatico e la battuta sempre pronta. Ed è una vera scuola, perché con lui non si prova mai: si va in scena e bisogna stare sempre attenti, dato che può succedere di tutto". E se Sveva volesse andare anche lei in tv? "Le direi prima di studiare. A me mancavano solo cinque mesi per laurearmi in Giurisprudenza. Prima di tutto c'è l'impegno".