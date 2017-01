Maria Express, la traversata di Roma a piedi per la De Filippi

Al martedì invece sarà lanciato sul profilo Twitter di @trash_italiano, dove, tutte le domeniche andranno in onda clip con contenuti speciali, video inediti del backstage. Il realiry è giunto alla sua seconda edizione e la prima puntata ha raggiunge quasi 28mila Tweet e oltre 390mila visualizzazioni, conquistando un pubblico prettamente femminile.



Il viaggio è suddiviso in cinque tappe, per raggiungere ognuna delle quali i viaggiatori devono affrontare delle prove, che permettono loro di andare avanti nel gioco. I concorrenti non possono utilizzare né mezzi pubblici né strumenti elettronici e, inoltre, hanno un budget di soli 2 euro a loro disposizione per arrivare primi agli studi.



LE COPPIE IN GARA:

Michele Bravi e Alice Venturi sono I Maiunagioia - Michele è il vincitore della settima edizione di X-Factor, pubblica nel 2013 il suo primo EP La vita e la felicità e nel 2014 rifiuta l’invito al Festival di Sanremo . L’anno successivo apre il suo canale youtube (oggi ha oltre 274 mila iscritti) dove racconta la propria quotidianità e lo sviluppo dei progetti professionali di cui è protagonista, tra I quali anche il suo disco I hate music, che vende 20.000 copie. Alice è una make up artist e youtuber. La sua cifra stilistica nel raccontare i trucchi del mestiere, e non solo, è il non prendere nulla troppo sul serio. La sua ironia e la sua verve la rendono un personaggio solare, positivo e molto simpatico.



Marco Marfella e Denise D’Angelilli sono I Rivali - Marco è un appassionato di Maria e del mondo trash in generale. La sua voglia di curiosare ed essere coinvolto nel girotondo mediatico dello show-biz lo rendono disposto a tutto pur di vincere Maria Express. Denise, ribelle e di carattere forte, potrebbe affrontare qualsiasi prova. Proprio per il suo carattere deciso darà del filo da torcere a tutti i concorrenti, soprattutto al suo partner, con cui, tempo fa, è stata protagonista di una querelle.



Gianluca Gazzoli e Nathan Jayd sono Gli Amatoriali - Gianluca è un film maker, speaker radiofonico, youtuber, e, nel tempo libero, instancabile viaggiatore. Con alcuni suoi video ha fatto il giro del web ed è pronto a mettersi in gioco in questa ennesima nuova avventura, che lo porterà a cimentarsi con tante sfide esilaranti. Nathan è una personalità del web abbastanza controversa, c’è chi lo ama e chi lo odia, nella sua semplicità, racconta ciò che lo circonda.



Sara Puccinelli e Signor Ponza sono i Borghesi - Sara è una Tweetstar molto apprezzata. Ha uno stile tutto suo di vedere e raccontare il mondo che la circonda e le esperienze che vive. La sua arma vincente è l’ironia e l’essere sempre fedele a se stessa, incurante di quanto dicono e pensano gli altri. Ha un piglio deciso e brillante, punteggiato da ampie dosi di presunzione, che lei stessa ammette di avere in abbondanza. Andrea Rotolo, detto Signor Ponza, è un appassionato di TV e non solo, proprio per questo nel 2007 ha fondato un suo personale blog che, nel tempo è cresciuto, fino ad arrivare, oggi, ad avere numerosi contributors i cui comuni denominatori sono l’interesse per la cultura pop e per tutto ciò che è trash.