Maria De Filippi, vacanze tra "Amici": in barca con Emma e Alessandra Amoroso

Risate, carezze, partite a burraco e nuovi progetti di lavoro. Ultimi giorni di vacanza per Maria De Filippi che al largo di Ansedonia, a Grosseto, in barca ha invitato i collaboratori più stretti e la famiglia. Il figlio Gabriele in primis ma anche Emma Marrone e Alessandra Amoroso. La conduttrice è stata paparazzata dal settimanale "Chi" anche mentre si gode il sole e mostra il fisico perfetto. Prima del grande rientro in tv.