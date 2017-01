Maria De Filippi, vacanze con il figlio Gabriele prima di rituffarsi in tv

Maria De Filippi si rilassa all'Argentario in attesa di tornare in tv. Con lei, la famiglia e il figlio Gabriele, di cui dice "è il mio distacco mentale", che la sta aiutando ad affrontare il "momento particolare" vissuto da mamma Pina. Nell'intervista a Chi, la signora della tv fa anche un bilancio degli show estivi targati De Filippi, " Temptation Island " e " Coca Cola Summer Festival ", senza negare anticipazioni sui progetti in arrivo in autunno.

Un'estate particolare quella di Maria De Filippi, che al settimanale rivela di non riuscire ad affrontare il momento che sta attraversando sua madre Pina, 88 anni: "Non accetto i cambiamenti della vita. Il decorso naturale mi fa male – confessa la conduttrice rivelando che la madre – è come fosse tornata bambina". Periodo difficile che la De Filippi sta fronteggiando con l'aiuto del marito Maurizio Costanzo, del fratello Giuseppe, del figlio adottivo e del lavoro, che "in questo caso diventa un diversivo potente, mi fa stare bene".



In questi giorni di relax il "lavoro resta a Roma", dice la De Filippi, che però non si sottrae dal fare bilanci. E così racconta che "Temptation Island mi piaceva guardarlo, ma non lo avrei condotto. Troppa fatica. Però le storie mi intrigavano, sembrava una fiction".



"Il Coca Cola Summer Festival vorrei che crescesse. Vorrei che toccasse le piazze italiane, da Nord a Sud, con la finale all'Arena di Verona", dice la conduttrice che, per la nuova stagione, conferma, oltre a Tu si que vales e C'è Posta per Te e i cult Uomini&Donne e Amici, l'arrivo di un nuovo programma che racconti le storie di artisti musicali, che sarà realizzato insieme a Renato Zero e andrà in onda in prima serata su Canale 5. "Con Renato ci siamo dati appuntamento per due o tre puntate. I cantanti potrebbero essere Elisa, Tiziano Ferro e Biagio Antonacci".