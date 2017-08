Maria De Filippi: "Temptation diventa Vip e debuttano Hunziker-Trussardi"

Maria De Filippi non lascia, anzi raddoppia: la regina degli ascolti televisivi, infatti, è già al lavoro per preparare un autunno denso di novità. Lo rivela in esclusiva al settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 26 luglio. La più importante riguarda "Temptation Island", il docu-reality di successo dell'estate (4 milioni di spettatori e un picco del 30% di share): la De Filippi e il suo staff stanno lavorando ad un'edizione Vip.