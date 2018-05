Maria De Filippi: “Il mio sogno? E’ un Amici internazionale”

Ad aprire la puntata speciale di Verissimo, dedicata ad Amici 17, non può che esserci la padrona di casa, Maria De Filippi. Silvia Toffanin, che per l’occasione si è trasferita nello studio del programma del prime time, ha stuzzicato la De Filippi sui i suoi pronostici per il vincitore di questa edizione: "Rispetto agli anni passati, quest'anno non si capisce il vincitore. Gli anni precedenti – ha sottolineato Maria - ad un certo punto sembrava quasi chiaro chi potesse vincere e spesso non c'erano grandi sorprese, quest'anno invece è impossibile capire chi vincerà. La conduttrice anticipa, inoltre, che la prima cosa che avverrà nella puntata di questa sera sarà la sfida tra Carmen ed Emma e la possibile eliminazione di una delle due cantanti; sfida alla quale seguiranno altre. Nell’intervista con Silvia Toffanin, Maria De Filippi poi svela il suo sogno più grande per le prossime edizioni di Amici: “Il mio sogno sarebbe avere un “Amici” italiano che si scontri con un “Amici” francese, con uno spagnolo e così via - ha dichiarato la conduttrice che poi ha aggiunto - ci sarebbe una giuria composta da italiani e da rappresentanze straniere. In questo modo Amici da settembre a quando inizia il serale sarebbe alla ricerca dei talenti che rappresentano l’Italia”, ha poi confidato a Silvia.