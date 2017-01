16 giugno 2015 Maria De Filippi, estate di lavoro: "Ora Temptation Island e C'è posta per te" Appena chiusa l'edizione 14 di "Amici" la conduttrice guarda al futuro raccontandosi a "Sorrisi e Canzoni Tv". E sul Festival di Sanremo dice... Tweet google 0 Invia ad un amico

08:55 - Appena chiusa l'edizione 14 di "Amici", Maria De Filippi non va in vacanza ma, anzi, si prepara ad affrontare un'estate di lavoro. ''Stiamo lavorando a Temptation Island. A luglio si riapre C'è posta per te, sto scegliendo le nuove storie e qualcosa registreremo già durante quelle settimane. Andrà tutto in onda da gennaio" spiega in una intervista a "Sorrisi e Canzoni Tv". E alle porte c'è anche un talent nuovo, con protagonisti i bambini.

"Quest'estate riapriremo anche le porte a 'Tu si que vales' con lo stesso cast e la presenza irrinunciabile di Mara Venier. C'è poi da realizzare uno show con Renato Zero: Devo confessare che sono impaurita - spiega la De Filippi -. Di solito i miei programmi hanno una struttura precisa, un meccanismo. Qui sono spaventata perché Renato viaggia su pensieri molto astratti. Sono affascinata e preoccupata. Una bella sfida. Credo che non sarà un evento solo musicale e non sarà incentrato solo sulla figura di Renato, ma racconteremo il mondo in cui viviamo oggi".



Di "Piccoli giganti", talent che prevede una gara a squadre tra bambini, la De Filippi conferma: "E' una co-produzione tra la Fascino ed Endemol e le scelte artistiche verranno fatte assieme. I bambini avranno la possibilità di avere dei tutor che li aiuteranno a cantare, ballare e non solo. Tra questi tutor ci sarà Stefano De Martino. Ci siamo visti a Roma e mi ha raccontato della proposta che aveva ricevuto dalla Rai per entrare nel cast di 'Si può fare!' e dell'esigenza di rientrare a fare la sua professione. Lo trovavo perfetto per 'Piccoli giganti' e mi sono permessa di proporglielo, anche perché avevo l'avallo di Endemol. Quanto alla conduzione, non so chi presenterà il talent. Di certo non io".



Infine la De Filippi torna sulla questione della sua conduzione del Festival: "Ogni anno si dice che io farò Sanremo, e in particolare che nel 2016 lo farò con Carlo Conti. Quando leggo certe cose rimango in imbarazzo perché la Rai parla da anni di usare solo risorse interne. Non mi hanno mai proposto nulla e Sanremo non è mai stato nei miei pensieri. Non ho questa ambizione. Non è nelle mie corde. Il punto è che, se dovessi mai farlo, farei un Sanremo che non sembra Sanremo. Come immagino e spero, lo rifarà Carlo Conti e lo farà benissimo. Chiedermi di condurre con Carlo Conti Sanremo è un po' come se mi chiedessero di condurre 'Amici' con qualcun altro. Non ce n'è bisogno".