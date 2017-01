Maria De Filippi da record, "C'è posta per te" fa il botto

13:57 - "C'è posta per te" fa il botto. Con il 28,65% di share e 6 milioni e 403 mila telespettatori lo show dei sentimenti di Maria De Filippi vince e batte il competitor "Notti sul ghiaccio" che si ferma al 15,6% di share. Un vero e proprio record che conferma lo spettacolo leader negli ascolti del sabato sera.

Battuto quindi l'esordio di "Notti sul ghiaccio" che non va oltre i 3 milioni di telespettatori, con 13 punti di distacco da "C'è posta per te" in quanto allo share. Il picco di ascolti in valori assoluti alle 21.44 con 8 milioni e 702 mila spettatori. Matthew McConaughey, la sorpresa fatta da Ferruccio a sua moglie Fabiola costretta dal 2013 su una carrozzina, Luciana Littizzetto e Barbara d'Urso tra gli ospiti della puntata. La storia di Fabiola ha appassionato il pubblico per la delicatezza dei sentimenti e per la particolare sorpresa che ha tenuto i telespettatori con il fiato sospeso: il premio Oscar Matthew McConaughey.