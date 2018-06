Maria De Filippi: "Adesso penso solo alle vacanze"

"Non credo di essere cambiata in questi anni, penso di essere sempre la stessa con i ragazzi. Se li ascolti, sono più vicini di quanto non possa sembrare anagraficamente". Maria De Filippi ha da poche ore incoronato il vincitore di " Amici 17 ", Irama , con l' Ansa fa un bilancio sul talent e confessa che dopo una stagione come sempre piena di impegni televisivi può finalmente dedicarsi a un po' di relax : "Adesso penso solo alle vacanze".

"Amici", che "Queen Mary" definisce il "programma delle gambe", è pronto a festeggiare i suoi primi 18 anni. "Ci piace lavorare su un format non rigido, una fortuna, ma a me piacciono i titoli ambigui. Il più paraculo è 'Uomini e donne'...", sottolinea.

Sempre su "Amici" la De Filippi evidenzia: "Sono anni che andiamo in onda di sabato, ma non è il giorno giusto per Amici. Non ne faccio una questione di dati, ma di cambiamento di registro che necessita un programma che va in onda il sabato sera: deve uscire dal format del talent per allargarsi al varietà, penalizzando i ragazzi. Io continuerò a dire che il sabato non è giusto, ma poi io lavoro per Mediaset e decidono loro".

Intanto Maria incassa il tweet di complimenti di Matteo Salvini ("Dopo una giornata lunga e impegnativa, un po' di relax coi ragazzi e con la musica di Amici17", ndr) e ringrazia: "Quando è venuto ospite a 'C'è posta per te' mi aveva detto di essere cresciuto 'a pane e Amici'. Evidentemente era vero. Lo trovo geniale nella comunicazione".