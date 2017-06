Maria De Filippi a Verissimo: "Morgan? Spero che in futuro il rapporto migliori"

Nel corso della puntata speciale di Verissimo dedicata ad Amici, Silvia Toffanin ha ripercorso l'anno televisivo di Maria De Filippi. Tra le tante sfide affrontate, quella di aver scelto Morgan come direttore artistico ad Amici è stata forse la più difficile: “Morgan è stata una bella sfida, però lì l'ho persa”. E continua: “Credo che la sua conoscenza e la sua preparazione si siano viste. Le cose poi non sono andate bene per una serie di circostanze. Forse ci voleva più presenza, un po' più di costanza”. Riguardo al rapporto fra i due al di fuori delle telecamere, aggiunge: “Spero solo che in un futuro prossimo le sue dichiarazione pubbliche corrispondano a quelle che mi fa privatamente. Perché io penso che se scrivi determinate cose nel privato, poi le stesse cose devi dirle anche in pubblico..."