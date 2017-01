Maria De Filippi: "A settembre ci sarà un trono gay"

Maria De Filippi è pronta per la 15esima edizione di "Amici" e intanto al settimanale "Chi" svela il suo lato più inedito e fragile. Parla della perdita dell'adorata mamma Pina, della difficoltà a lavorare in un momento così doloroso: "Anch'io sono fragile e piango", racconta. E su "Uomini e Donne" anticipa: "A settembre ci sarà un trono gay".

Maria parla di Morgan, che ha fortemente voluto nel cast della nuova edizione di Amici: "L'ho sempre giudicato un puro e non capivo cosa volesse da me. Ci siamo visti e mi ha detto che sparava contro di me perché dietro c'era chi suggeriva... Marco è un puro ed è stato gestito male".

La De Filippi parla quindi di "C'è posta per te" e di quando nell'ultima puntata si è lasciata scappare le lacrime: "Mi sono lasciata andare perché ho pensato a mia madre, di solito le storie le conosco, mi commuovo prima e lo faccio sempre di nascosto. In quel momento, su una frase letta dall'ospite, una frase che ricordava mia madre, sono caduta.... poi respirando sono andata avanti...".

Infine la conduttrice lancia una anticipazione: "Con 'Uomini e Donne' mi diverto ancora. Il trono dei ragazzi a volte si incastra con meccaninismi dove l'amore passa in secondo piano. Ma a settembre spariglio le carte. Ho in mente da tempo di fare un trono gay. Non cerco lo scandalo, ma la normalità di un amore vissuto nella sua piena quotidianità".