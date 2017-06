“Avevo molta paura, perché io sto bene nei miei programmi, non mi piace andare tanto in giro. Per una volta, però, mi sembrava giusto provare a mettermi in gioco fuori da casa mia e allora sono andata”. Maria De Filippi sintetizza così la sua esperienza da conduttrice al Festival della Canzone Italiana, durante un'intervista a Verissimo. Nello studio di Amici, la padrona di casa si racconta a Silvia Toffanini, confidandole: " L'ho vissuta malissimo, purtroppo! Con il senno di poi l'avrei vissuta diversamente. Ho fatto impazzire tutte le persone che erano con me. Li tenevo tutta la notte a studiare ogni minimo dettaglio. Sapevo tutto. Ho capito, invece, che potevo essere del tutto impreparata perché il tempo per parlare con le persone era di qualche secondo e presentavi le canzoni leggendo sul gobbo. Però mi sono divertita”.